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Американские ученые выяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19

Недавние исследования показали, что курильщики чаще заражаются коронавирусом. Американские ученые выяснили, почему люди с вредными привычками более подвержены COVID-19.
Американские ученые выяснили, почему курильщики более подвержены COVID-19

Исследователям из американского научного центра Колд Спринг Харбор удалось обнаружить в легких курильщиков повышенный синтез белка ACE2. С помощью этого протеина коронавирус намного легче попадает в дыхательную систему. Ученые пришли к выводу, что периодическое поступление никотина и смол активирует ген, который вырабатывает подобное соединение. По итогу у курящих мужчин, а также пожилых людей чаще всего обнаруживается поражение альвеол.

Данные показали, что столь вредная привычка повышает риск заражения COVID-19 на 30-55%. Более того, развитие тяжелых форм недуга у курильщиков возрастает в 2,25 раза. При этом пол и возраст не играют никакой роли. Руководитель исследования Джейсон Шелцер говорит, что отказ от табачных изделий может стать одним из наиболее эффективных методов профилактики. У людей, бросивших курить, уровень ACE2 был сопоставим с показателями у некурящих.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

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