В Башкирии в импровизированной могиле в лесу нашли тело пропавшей женщины
В Башкирии в импровизированной могиле, найденной в лесу, оказалось тело 43-летней пропавшей жительницы Салаватского района. Заявление об ее исчезновении в полицию подала подруга.
Следователи завели уголовное дело. В ходе расследования они вышли на след 52-летнего гражданского супруга пропавшей, написавшего явку с повинной. Предположительно, пара, находясь на берегу Юрюзани, употребляла горячительные напитки. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и ударил женщину.
Нанесенные жертве травмы оказались смертельными. Мужчина закопал тело в лесу и сбежал из Башкирии. Обнаруженные останки переданы судмедэкспертам. Подозреваемый находится в СИЗО.
Ранее два мумифицированных тела нашли в садовом домике в Челябинской области.
Следователи завели уголовное дело. В ходе расследования они вышли на след 52-летнего гражданского супруга пропавшей, написавшего явку с повинной. Предположительно, пара, находясь на берегу Юрюзани, употребляла горячительные напитки. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и ударил женщину.
Нанесенные жертве травмы оказались смертельными. Мужчина закопал тело в лесу и сбежал из Башкирии. Обнаруженные останки переданы судмедэкспертам. Подозреваемый находится в СИЗО.
Ранее два мумифицированных тела нашли в садовом домике в Челябинской области.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:32