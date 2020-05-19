"Виталина охотится за тобой": Анна Калашникова предостерегла сына Джигарханяна от отношений с Цымбалюк-Романовской





Недавний эфир Анны Калашниковой и Степана Джигарханяна в соцсети Instagram удивил множество подписчиков. В ходе беседы сын известного режиссера сообщил о расставании с Ольгой Казаченко. Певица отметила, что Цымбалюк-Романовская тоже недавно пережила разрыв с Прохором Шаляпиным. Поэтому исполнительница попросила Джигарханяна-младшего быть осторожным в общении с пианисткой. «Виталина охотится за тобой. Она тебе глазки строит на эфирах», - добавила Калашникова.В то же время Степан Джигахарнян открещивается от возможности развития любовных отношений. Основной причиной он называет неподобающее поведение артистки, которая «отзывается о нём положительно, а за спиной говорит гадости». Стоит отметить, что Армен Джигахарнян наладил отношения с экс-супругой Татьяной Власовой, от которой ушел к Цымбалюк Романовской. Впоследствии актер развелся с музыканткой, которую обвинял в краже средств.