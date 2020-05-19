Медведев призвал россиян встать с диванов и помогать бороться с коронавирусом
Дмитрий Медведев ответил на критику в адрес волонтеров. Зампред Совбеза призвал россиян встать с диванов и помогать бороться с коронавирусом, каждый день рискуя собственным здоровьем.
Медведев рассказал, что стал часто видеть в интернете негативные отклики на благотворительную деятельность. Лидер партии «Единая Россия» считает, что страна не может потерять сторонников «ПолитСтартапа», занимающийся бескорыстной работой.
Ранее звезды рассказали, как поддерживают волонтеров в период пандемии.
Медведев рассказал, что стал часто видеть в интернете негативные отклики на благотворительную деятельность. Лидер партии «Единая Россия» считает, что страна не может потерять сторонников «ПолитСтартапа», занимающийся бескорыстной работой.
«Ты сам поднимись с дивана и отнеси продукты питания человеку, который по каким-то причинам не может покинуть свое жилье. При этом никто не знает, есть ли у него КВИ на данный момент. Каждый такой поступок дорого стоит! Я верю, что россияне поблагодарят волонтеров за помощь!» - заявил Медведев.
Ранее звезды рассказали, как поддерживают волонтеров в период пандемии.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:22