Медведев призвал россиян встать с диванов и помогать бороться с коронавирусом

«Ты сам поднимись с дивана и отнеси продукты питания человеку, который по каким-то причинам не может покинуть свое жилье. При этом никто не знает, есть ли у него КВИ на данный момент. Каждый такой поступок дорого стоит! Я верю, что россияне поблагодарят волонтеров за помощь!» - заявил Медведев.



