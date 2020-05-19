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В РФ появился в продаже новый Audi SQ8

Автоконцерн Audi несколько часов назад заявил о начале предварительных заказов на купеобразный кроссовер SQ8 на российском рынке. Автомобиль оснащен 4,0-литровым 8-цилиндровым дизельным двигателем на 422 л. с, функционирующим в паре с восьмиступенчатой автоматической КПП.

На сегодняшний день Audi SQ8 – самый производительный дизельный кроссовер в Российской Федерации. Его главным конкурентом называют BMW X6 M50d за 7,03 миллиона рублей: транспортное средство оснащено 3,0-литровой 400-сильной «шестеркой», а разгон с 0 до 100 км/час происходит за 5,2 секунды (почти на 0,5 больше, чем у SQ8). Впрочем, уже через несколько месяцев автоконцерн BMW планирует завершить производство мотора данной вариации.

Базовая модификация Audi SQ8 стоит 7,1 миллионов рублей и оснащается 21-дюймовыми колёсными дисками, цифровой приборной панелью, акустикой Bose и информационно-развлекательным комплексом. Европейская версия кроссовера помимо турбонагнетателя имеет и электрический, питающийся от 48 Вт сети. В такой модификации движок генерирует около 435 лошадиных сил при 900 Нм крутящего момента.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:45

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