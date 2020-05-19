«На COVID-19 симптомы не похожи»: Сати Казанова рассказала о «скосившем» её, маму и сестру вирусе

Сати Казанова в соцсети опубликовала несколько селфи, снятых дома у родителей. В подписи к посту певица рассказала подписчикам, что заболела, но точно не знает, какой вирус «подхватила» почти вся семья, однако это не COVID-19, из-за которого жители многих стран уже долгое время вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Казанова попросила фолловеров поделиться с ней щадящими средствами для лечения простуды, рассказав, что пока обходится народными методами – пьёт чаи с добавлением имбиря, шиповника, куркумы и прочего.Из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных мер Сати Казанова уже около двух месяцев не может увидеться с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Певица с нетерпение ждёт начала июня, когда Италия может открыть границы, и они с возлюбленным наконец смогут общаться в реальности, а не только онлайн.