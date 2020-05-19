«На COVID-19 симптомы не похожи»: Сати Казанова рассказала о «скосившем» её, маму и сестру вирусе
Российская модель и эстрадная исполнительница Сати Казанова на странице в Instagram рассказала, что во время поездки к семье в Кабардино-Балкарию её, маму и сестру «скосил» какой-то вирус. Однако симптомы, как отметила певица, на COVID-19 не похожи.
Сати Казанова в соцсети опубликовала несколько селфи, снятых дома у родителей. В подписи к посту певица рассказала подписчикам, что заболела, но точно не знает, какой вирус «подхватила» почти вся семья, однако это не COVID-19, из-за которого жители многих стран уже долгое время вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Казанова попросила фолловеров поделиться с ней щадящими средствами для лечения простуды, рассказав, что пока обходится народными методами – пьёт чаи с добавлением имбиря, шиповника, куркумы и прочего.
Из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных мер Сати Казанова уже около двух месяцев не может увидеться с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Певица с нетерпение ждёт начала июня, когда Италия может открыть границы, и они с возлюбленным наконец смогут общаться в реальности, а не только онлайн.
Сати Казанова в соцсети опубликовала несколько селфи, снятых дома у родителей. В подписи к посту певица рассказала подписчикам, что заболела, но точно не знает, какой вирус «подхватила» почти вся семья, однако это не COVID-19, из-за которого жители многих стран уже долгое время вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Казанова попросила фолловеров поделиться с ней щадящими средствами для лечения простуды, рассказав, что пока обходится народными методами – пьёт чаи с добавлением имбиря, шиповника, куркумы и прочего.
Из-за пандемии коронавируса и введённых карантинных мер Сати Казанова уже около двух месяцев не может увидеться с мужем, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Певица с нетерпение ждёт начала июня, когда Италия может открыть границы, и они с возлюбленным наконец смогут общаться в реальности, а не только онлайн.