Гарнитура LucidSound LS50X Hybrid одновременно подключается к Xbox и смартфону
Гарнитура LucidSound LS50X Hybrid способна одновременно подключаться к консоли Xbox, ПК, планшетам и смартфону. Новинка поступила в продажу за 250 долларов.
LucidSound получила лицензию и может использовать LS50X Hybrid в тандеме с Xbox One от компании Microsoft. Разработчики применили интересный подход, дав пользователям возможность подключать беспроводную гарнитуру к любым современным девайсам. Для обмена данными используется Bluetooth в версии 4.2, позволяющий разговаривать или участвовать в командной игре.
В наушниках накладного типа стоят 50-миллиметровые излучатели. Без подзарядки аккумулятор работает до 20 часов. Диапазон частот колеблется от 20 Гц до 20 кГц. Новинка дополнена двумя микрофонами, USB Type-C, портом 3,5 мм. Высокий уровень комфорта при длительном ношении достигается за счет продуманной формы и качественных материалов.
LucidSound получила лицензию и может использовать LS50X Hybrid в тандеме с Xbox One от компании Microsoft. Разработчики применили интересный подход, дав пользователям возможность подключать беспроводную гарнитуру к любым современным девайсам. Для обмена данными используется Bluetooth в версии 4.2, позволяющий разговаривать или участвовать в командной игре.
В наушниках накладного типа стоят 50-миллиметровые излучатели. Без подзарядки аккумулятор работает до 20 часов. Диапазон частот колеблется от 20 Гц до 20 кГц. Новинка дополнена двумя микрофонами, USB Type-C, портом 3,5 мм. Высокий уровень комфорта при длительном ношении достигается за счет продуманной формы и качественных материалов.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:24