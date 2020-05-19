"Он разбил бутылку шампанского об мою голову": Алексей Шевченков рассказала о драке с Сергеем Шнуровым

«Взяв с собой стакан с водкой я пошел к Шнурову в номер. Захотелось выпить, познакомиться. Естественно, я был нетрезв и очень плохо помню, что потом произошло. В итоге всё закончилось тем, что он разбил бутылку шампанского мне об голову. Вот такое нетрадиционное знакомство. Всему виной алкоголь. На помощь пришли люди, которые разняли нас. Однако это не помешало нам на следующий день продолжить съемки. Съемочная группа старалась, чтобы мы не виделись», - заявил артист.





Актер Алексей Шевченков принял участие в съёмке передачи «Судьба человека», в ходе которой рассказал о драке с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Артисты снимались в фильме «Игры мотыльков».Алексей Шевченков исполнил роль милиционера, а Сергей Шнуров сыграл музыканта Джона, который входил в состав группы главного героя Кости. Фильм вышел на экраны в 2003 году. Согласно утверждению актёра, он не был знаком с исполнителем до начала съёмок. Однажды ночью он решил познакомиться с артистом.По словам Шевченкова, через шесть месяцев актёры снова пересеклись. «Сейчас это уже вспоминается со смехом. Хорошо, что я не умер тогда, а его не посадили», — сообщил знаменитость.