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Самые яркие воспоминания из совместной жизни Меган Маркл и принца Гарри

19 мая Меган Маркл и принц Гарри отмечают годовщину свадьбы. В честь памятной даты эксперты предлагают вспомнить самые яркие события, произошедшие в жизни супругов за два года.
Самые яркие воспоминания из совместной жизни Меган Маркл и принца Гарри

В день бракосочетания принц Гарри не смог сдержать слез радости, глядя на невесту, представшую перед ним в великолепном платье от Givenchy. Осенью Кенсингтонский дворец сообщил о беременности бывшей актрисы. 6 мая прошлого года герцоги Сассекские стали родителями. Мальчик родился на свет весом 3 260 грамм. Ребенка назвали Арчи. Спустя двое суток Маркл показала новорожденного британским подданным. Заботливый отец сделал все, чтобы папарацци не смогли разглядеть его личико.

Маркл долго прятала первенца от общественности, но в четыре месяца под давлением королевы Елизаветы II все-такие вывела его в свет. Крещение Арчи прошло без посторонних и камер. Сделанные на таинстве снимки показали только принцу Чарльзу.

В декабре 2019 года супруги Сассекские заявили о намерении нарушить семейные традиции и провести рождественские каникулы за пределами королевства. Вскоре после короткого отпуска принц Гарри объявил об отказе от привилегий.

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Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:27

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