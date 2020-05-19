Самые яркие воспоминания из совместной жизни Меган Маркл и принца Гарри

В день бракосочетания принц Гарри не смог сдержать слез радости, глядя на невесту, представшую перед ним в великолепном платье от Givenchy. Осенью Кенсингтонский дворец сообщил о беременности бывшей актрисы. 6 мая прошлого года герцоги Сассекские стали родителями. Мальчик родился на свет весом 3 260 грамм. Ребенка назвали Арчи. Спустя двое суток Маркл показала новорожденного британским подданным. Заботливый отец сделал все, чтобы папарацци не смогли разглядеть его личико.Маркл долго прятала первенца от общественности, но в четыре месяца под давлением королевы Елизаветы II все-такие вывела его в свет. Крещение Арчи прошло без посторонних и камер. Сделанные на таинстве снимки показали только принцу Чарльзу.В декабре 2019 года супруги Сассекские заявили о намерении нарушить семейные традиции и провести рождественские каникулы за пределами королевства. Вскоре после короткого отпуска принц Гарри объявил об отказе от привилегий.