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В России начались испытания корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27

В пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в России началась отработка маневров при участии новейшего корвета «Гремящий». К испытаниям впоследствии присоединились экипажи вертолетов Ка-27.

По словам представителей Западного военного округа, военные из морской авиации Балтфлота выполнят несколько посадок на палубу корвета «Гремящий». В частности, для маневров задействуют перспективные корабельные вертолеты Ка-27. Десять циклов взлета и приземления будут проходить в различных погодных условиях днем и ночью. Подобные испытания мотивируются необходимостью проверки авиационного комплекса. В ведомстве сообщили, что экипажу придется отработать навыки посадки, когда корвет находится на ходу, на якоре и в дрейфе.

Несколько дней назад судно провело стрельбы боеголовками «Калибр» и «Оникс» по целям в Белом море и на береговых территориях. Огонь также велся из артиллерийских установок А-190 и АК-63 по условным силам врага в воздухе. Военнослужащим наконец удалось с успехом совершить запуск торпед по подводным «противникам». Стоит отметить, что корвет «Гремящий» считается самым основным кораблем проекта 20385, который отличается от предшественника модернизированным вооружением и наличием системы ПВО.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:11

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