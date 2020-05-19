В России начались испытания корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27





По словам представителей Западного военного округа, военные из морской авиации Балтфлота выполнят несколько посадок на палубу корвета «Гремящий». В частности, для маневров задействуют перспективные корабельные вертолеты Ка-27. Десять циклов взлета и приземления будут проходить в различных погодных условиях днем и ночью. Подобные испытания мотивируются необходимостью проверки авиационного комплекса. В ведомстве сообщили, что экипажу придется отработать навыки посадки, когда корвет находится на ходу, на якоре и в дрейфе.Несколько дней назад судно провело стрельбы боеголовками «Калибр» и «Оникс» по целям в Белом море и на береговых территориях. Огонь также велся из артиллерийских установок А-190 и АК-63 по условным силам врага в воздухе. Военнослужащим наконец удалось с успехом совершить запуск торпед по подводным «противникам». Стоит отметить, что корвет «Гремящий» считается самым основным кораблем проекта 20385, который отличается от предшественника модернизированным вооружением и наличием системы ПВО.