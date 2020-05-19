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Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачёвой

Несколько недель назад журнал Glamour лишил Регину Тодоренко ранее присвоенного титула «Женщина года». Телеведущая приняла решение отдать оставшуюся у неё статуэтку россиянке Маргарите Грачёвой, покалеченной мужем и лишившейся кисти правой руки.
Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачёвой

О подарке от Регины Тодоренко Грачёва рассказала на странице в Instagram. Ранее покалеченная супругом женщина отправляла в подарок телеведущей свою книгу, а недавно получила ответную посылку. Тодоренко передала ей не только статуэтку «Женщина года», но и два костюма панды, так как в беседе Маргарита Грачёва упоминала, что звания и титулы для неё не имеют никакого значения, а вот порадовать ребёнка и поздравить его в день рождения в образе любимого животного она действительно мечтает. Ведущая не забыла эти слова и исполнила желание собеседницы.

Грачёва в подписи к посту попросила подписчиков воздержаться от гневных комментариев в адрес Регины Тодоренко, объяснив, что каждый человек может допустить некорректное высказывание или другую ошибку, но важно учитывать его попытки исправить ситуацию. К примеру, телеведущая после скандальных слов о жертвах домашнего насилия оказала материальную помощь центру «Насилию. Нет», сняла фильм о данной проблеме и инициировала разработку приложения для людей, ставших жертвами агрессии в семье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:17

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