Регина Тодоренко отдала статуэтку «Женщина года» покалеченной мужем Маргарите Грачёвой
Несколько недель назад журнал Glamour лишил Регину Тодоренко ранее присвоенного титула «Женщина года». Телеведущая приняла решение отдать оставшуюся у неё статуэтку россиянке Маргарите Грачёвой, покалеченной мужем и лишившейся кисти правой руки.
О подарке от Регины Тодоренко Грачёва рассказала на странице в Instagram. Ранее покалеченная супругом женщина отправляла в подарок телеведущей свою книгу, а недавно получила ответную посылку. Тодоренко передала ей не только статуэтку «Женщина года», но и два костюма панды, так как в беседе Маргарита Грачёва упоминала, что звания и титулы для неё не имеют никакого значения, а вот порадовать ребёнка и поздравить его в день рождения в образе любимого животного она действительно мечтает. Ведущая не забыла эти слова и исполнила желание собеседницы.
Грачёва в подписи к посту попросила подписчиков воздержаться от гневных комментариев в адрес Регины Тодоренко, объяснив, что каждый человек может допустить некорректное высказывание или другую ошибку, но важно учитывать его попытки исправить ситуацию. К примеру, телеведущая после скандальных слов о жертвах домашнего насилия оказала материальную помощь центру «Насилию. Нет», сняла фильм о данной проблеме и инициировала разработку приложения для людей, ставших жертвами агрессии в семье.
О подарке от Регины Тодоренко Грачёва рассказала на странице в Instagram. Ранее покалеченная супругом женщина отправляла в подарок телеведущей свою книгу, а недавно получила ответную посылку. Тодоренко передала ей не только статуэтку «Женщина года», но и два костюма панды, так как в беседе Маргарита Грачёва упоминала, что звания и титулы для неё не имеют никакого значения, а вот порадовать ребёнка и поздравить его в день рождения в образе любимого животного она действительно мечтает. Ведущая не забыла эти слова и исполнила желание собеседницы.
Грачёва в подписи к посту попросила подписчиков воздержаться от гневных комментариев в адрес Регины Тодоренко, объяснив, что каждый человек может допустить некорректное высказывание или другую ошибку, но важно учитывать его попытки исправить ситуацию. К примеру, телеведущая после скандальных слов о жертвах домашнего насилия оказала материальную помощь центру «Насилию. Нет», сняла фильм о данной проблеме и инициировала разработку приложения для людей, ставших жертвами агрессии в семье.