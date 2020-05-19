Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной в хайпе на коронавирусе
Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной в хайпе на коронавирусе и отсутствии интеллекта. Короткий, но расставляющий все по местам комментарий, знаменитость разместила под постом ведущей проекта «Дом-2» в Instagram.
Бородина затронула тему блогеров без медицинского образования, которые позволяют себе называть коронавирус одним из этапов теории заговора. Они призывают людей отказаться от вакцинирования, так как верят в чипирование населения. Ведущая посчитала такие заявления «сектанскими».
Супруга Курбана Омарова для наглядности привела в пример Боню, считающую COVID-19 следствием излучения от 5G-вышек. Бородина назвала информацию фейком, распространяемым человеком, который остановился в развитии и делает умные заявления с видом «мыши, какающей в дупле».
Бородина затронула тему блогеров без медицинского образования, которые позволяют себе называть коронавирус одним из этапов теории заговора. Они призывают людей отказаться от вакцинирования, так как верят в чипирование населения. Ведущая посчитала такие заявления «сектанскими».
Супруга Курбана Омарова для наглядности привела в пример Боню, считающую COVID-19 следствием излучения от 5G-вышек. Бородина назвала информацию фейком, распространяемым человеком, который остановился в развитии и делает умные заявления с видом «мыши, какающей в дупле».
«Уровень высказывания точно характеризует уровень развития. Добавить тут нечего», - написала Боня.