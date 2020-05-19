В России началась разработка спутниковой системы "Гонец"





По словам представителей "Роскосмоса", разработка системы "Гонец" сейчас находится на начальных этапах проектирования эскизов. Гендиректор фирмы "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков утверждает, что конструкторское бюро приступило к дизайну основной части аппарата. По завершению сборки вся группировка будет выведена на околоземную орбиту и в перспективе будет периодически пополняться. Кроме того, руководство компании активно составляет контракты со всеми соисполнителями работ.Известно, что первые спутники будут запущены с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б". До сих пор серия "Гонец" запускалась с полигона в Плесецке на уже устаревшей конверсионной РКН "Рокот". Черенков говорит, что смена локаций позволит не только проводить запуски в обыденном режиме, но и делать это без вреда для экологии. Мероприятиями по подготовке одной из главных площадок на космодроме Восточный займутся специалисты из "Роскосмоса".