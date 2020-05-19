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В России началась разработка спутниковой системы "Гонец"

Руководитель проекта "Гонец" Павел Черенков сообщил, что разработка спутниковой системы уже началась. Перспективные аппараты будут запускаться с космодрома Восточный в России.

По словам представителей "Роскосмоса", разработка системы "Гонец" сейчас находится на начальных этапах проектирования эскизов. Гендиректор фирмы "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков утверждает, что конструкторское бюро приступило к дизайну основной части аппарата. По завершению сборки вся группировка будет выведена на околоземную орбиту и в перспективе будет периодически пополняться. Кроме того, руководство компании активно составляет контракты со всеми соисполнителями работ.

Известно, что первые спутники будут запущены с помощью ракет-носителей "Союз-2.1б". До сих пор серия "Гонец" запускалась с полигона в Плесецке на уже устаревшей конверсионной РКН "Рокот". Черенков говорит, что смена локаций позволит не только проводить запуски в обыденном режиме, но и делать это без вреда для экологии. Мероприятиями по подготовке одной из главных площадок на космодроме Восточный займутся специалисты из "Роскосмоса".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50

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