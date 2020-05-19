Астрономы описали красноярский метеорит
Астрономы из ИПА РАН описали вызвавший переполох красноярский метеорит, пронесшийся в ночном небе с 18 на 19 мая. Подобные объекты падают на Землю каждый месяц.
Ученый Олег Малков рассказал, что тело небольшого размера не имело ничего необычного. С высокой долей вероятности оно полностью сгорело при вхождении в атмосферу. Очевидцы, запечатлевшие тело, не согласны, так как слышали сильный хлопок. Они допускают, что осколки метеорита можно найти в тайге.
Ранее ученые раскрыли тайну состава Тунгусского метеорита, рухнувшего на Землю 112 лет назад.
Ученый Олег Малков рассказал, что тело небольшого размера не имело ничего необычного. С высокой долей вероятности оно полностью сгорело при вхождении в атмосферу. Очевидцы, запечатлевшие тело, не согласны, так как слышали сильный хлопок. Они допускают, что осколки метеорита можно найти в тайге.
«О крупных метеоритах мы обязаны население предупреждать, но этот мелкий объект мы даже не заметили. Не потому, что пропустили, просто он слишком незначительный», - отметил эксперт.
Ранее ученые раскрыли тайну состава Тунгусского метеорита, рухнувшего на Землю 112 лет назад.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:13