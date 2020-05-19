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Vogue: В моду вновь возвращается популярная в 90-х годах бандана

Эксперты американского ежемесячного журнала Vogue, не понаслышке знающие о трендах и тенденциях, утверждают, что мода на популярную в 90-х годах бандану вновь возвращается. С повязанными на голове платками периодически замечают мировых знаменитостей, среди которых, к примеру, певица Дуа Липа.
Vogue: В моду вновь возвращается популярная в 90-х годах бандана

Несколько дней назад популярная британская исполнительница и автор песен Дуа Липа на странице в Instagram обнародовала новое фото. На нём артистка запечатлена на фоне кабриолета, в серых шортах и светлой кофте с расстёгнутыми верхними и нижними пуговицами. Повседневный образ певица дополнила тремя нитками бус, ярко-красной небольшой сумкой, солнцезащитными очками и шёлковым платком, или банданой, на голове.

Журналисты Vogue считают, что оригинальный головной убор и аксессуар снова возвращается в моду. В последнее время надевала платок не только Дуа Липа, но также модели с мировым именем - Белла Хадид и Кендалл Дженнер.

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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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