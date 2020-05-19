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Учёные: Обнаружен «затерянный древний мир» на территории Южной Африки

Ученые недавно выявили равнину, которая на данный момент скрыта морем, а в древние времена была безопасным местом для людей. Таким образом специалисты смогли обнаружить «затерянный древний мир» в Южной Африке.

Ученые иногда сталкиваются с проблемами, в ходе которых пытаются обнаружить причину возникновения некоторых находок на территории Южной Африки, поскольку огромная часть ландшафта, который был использован древними людьми, на данный момент пребывает под водой, а некоторые артефакты расположены в пещерах, выходящих на море. К находкам, имеющимся у специалистов сейчас, добраться почти невозможно, поскольку они окружены водой. Но ранее в данных местах можно было обнаружить обширную равнину.

Для того, чтобы добраться до побережья, необходимо было пройти 90 км. Согласно археологическим данным, эта местность являлась основной кормовой средой для ранних современных людей, и до недавнего времени эксперты ничего об этом не знали. Специалисты с помощью климатических моделей высокого разрешения создали ледниковые циклы, послужившие причиной формирования долины. Потом результаты использовали для воссоздания флоры на местности. Учёные применили морскую геофизику, глубоководные погружения для сбора проб, изотопные исследования сталагмитов и многие другие трансдисциплинарные направления для усовершенствования модели. Благодаря полученным результатам специалисты пришли к выводу, что равнина Палео-Агульяс когда-то представляла собой «Серенгети Юга». Уникальное слияние пищи с суши и ледниковые циклы, открывшие данную местность, сделали огромную часть остального мира неприветливой, а это место стало безопасным для древних людей.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:37

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