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Володина о разводе Гагариной и Исхакова: «Во всем виновата ретроградная Венера»

Василиса Володина прокомментировала развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова. Оказалось, супруги поссорились под влиянием ретроградной Венеры. Своими предположениями астролог поделилась в Instagram Stories.
Володина о разводе Гагариной и Исхакова: «Во всем виновата ретроградная Венера»

Володина разместила черно-белый снимок, на котором запечатлены обнимающиеся Гагарина и Исхаков. Вчера стало известно, что певица уходит от фотографа, но причину ни одна из сторон не назвала. Ведущая «Давай поженимся!» уверена, что семейные отношение артистки потерпели фиаско под влиянием особого положения Венеры. Оно не изменится до 25 июня.

«Венера продолжает собирать «урожай». Полина и Дима расстались» - написала астролог.

Венера становится ретроградной, когда обгоняет Землю, двигаясь по внутренней орбите. При наблюдении в телескоп кажется, что планета стала перемещаться в противоположном направлении. Явление повторяется два раза в год и вносит сумятицу в отношения людей.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:52

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