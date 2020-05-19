Володина о разводе Гагариной и Исхакова: «Во всем виновата ретроградная Венера»

«Венера продолжает собирать «урожай». Полина и Дима расстались» - написала астролог.





Володина разместила черно-белый снимок, на котором запечатлены обнимающиеся Гагарина и Исхаков. Вчера стало известно, что певица уходит от фотографа, но причину ни одна из сторон не назвала. Ведущая «Давай поженимся!» уверена, что семейные отношение артистки потерпели фиаско под влиянием особого положения Венеры. Оно не изменится до 25 июня.Венера становится ретроградной, когда обгоняет Землю, двигаясь по внутренней орбите. При наблюдении в телескоп кажется, что планета стала перемещаться в противоположном направлении. Явление повторяется два раза в год и вносит сумятицу в отношения людей.