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«Я чувствовала себя гадким утенком»: Бритни Спирс пожаловалась на здоровье своих зубов

Американская певица Бритни Спирс решила поделиться подробностями из своего дества. Поп-звезда пожаловалась на здоровье своих зубов, из-за которых «чувствовала себя гадким утенком».

Многих фанатов поразило недавнее признание Бритни Спирс в соцсети Instagram. Оказалось, что кумир миллионов и знаменитый секс-символ страдала от комплексов в детстве из-за плохих зубов. Недавняя публикация певицы также содержала снимок, на котором звезда предстала с челкой на лбу и волосами, собранными в хвост. В описании к посту знаменитость отметила, что подобная прическа «молодит» её, хотя она и начала ходить с открытым лбом в третьем классе.

«На юге так делали только симпатичные люди, но я никогда не видела себя одной из них», - дописала артистка. Причиной, по которой она решилась отказаться от челки, оказалась довольно прозаичной. Подобными переменами в стиле Спирс пыталась понравится сверстникам и показаться «крутой». Теперь же исполнительница свободно экспериментирует со своей внешностью в зависимости от настроения. Обладательница премии «Грэмми» говорит, что зачесывает челку на лоб лишь тогда, когда «чувствует себя в безопасности».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:47

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