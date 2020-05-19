«Я чувствовала себя гадким утенком»: Бритни Спирс пожаловалась на здоровье своих зубов

Многих фанатов поразило недавнее признание Бритни Спирс в соцсети Instagram. Оказалось, что кумир миллионов и знаменитый секс-символ страдала от комплексов в детстве из-за плохих зубов. Недавняя публикация певицы также содержала снимок, на котором звезда предстала с челкой на лбу и волосами, собранными в хвост. В описании к посту знаменитость отметила, что подобная прическа «молодит» её, хотя она и начала ходить с открытым лбом в третьем классе.«На юге так делали только симпатичные люди, но я никогда не видела себя одной из них», - дописала артистка. Причиной, по которой она решилась отказаться от челки, оказалась довольно прозаичной. Подобными переменами в стиле Спирс пыталась понравится сверстникам и показаться «крутой». Теперь же исполнительница свободно экспериментирует со своей внешностью в зависимости от настроения. Обладательница премии «Грэмми» говорит, что зачесывает челку на лоб лишь тогда, когда «чувствует себя в безопасности».