Нижегородцам расскажут о местоположении хвостатой кометы





20 мая люди, интересующиеся загадкой Тунгусского феномена, могут подключиться к проекту «Вселенная дома». Огненный шар появился в небе над Енисеем и взорвался на высоте от 7 до 10 метров, повалив деревья и выбив стекла на расстоянии в 2000 километров. Специалисты Николай Лапин и Алексей Киселев готовы озвучить все существующие теории об этом явлении, произошедшем в 1908 году.23 мая, ровно в 11:00, сотрудники планетария расскажут о наблюдении за кометами. Астрономы собрали о них большой багаж знаний, но до сих пор встречают нетипичные образцы. Они готовы поделиться с нижегородцами информацией о том, где найти комету.