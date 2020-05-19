Нидерландские биологи обнаружили частицы коронавируса в пыли с норковых ферм





В обнародованных в библиотеке bioRxiv результатах научной работы учёные отмечают, что норки, проживающие на фермах, друг от друга заражаются коронавирусом. Причём у животных присутствуют те же симптомы инфицирования, что и у человека. Биологи не исключают вероятности передачи коронавируса от норки работникам хозяйств, поэтому рекомендуют разработать комплекс эффективных мер по предотвращению распространения инфекции.Поскольку частицы коронавируса присутствуют в пробах воздуха и пыли с ферм, то риск заражения для человека стоит учитывать. Учёные также выявили, что на двух фермах, где проводилось исследование, в весенние месяцы погибло более 1,2% от общего количества животных, а это значительно больший показатель, чем средняя смертность особей в аналогичный период минувшего года.