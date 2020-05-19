Эдгард и Аскольд Запашные рассказали о подозреваемом в убийстве члене семьи

«Наша семья много лет хранит страшную тайну, из-за которой на нашу фамилию легла черная тень. Мы бережем ее долги годы, чтобы наши дети выросли в любви, уважении, гармонии», - рассказали Запашные.





Запашные росли дружными и всегда поддерживали друг друга, но не ладили с отцом. Вальтер Михайлович мог заворожить зрителей виртуозными номерами, но за кулисами его династию «сотрясали» беды. После его кончины семья раскололась на две части.Откроют ли братья, бесстрашно входящие в клетку ко львам свой секрет, телезрители узнают 23 мая. Передача с их участием выйдет в эфир в 21:00.