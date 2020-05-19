Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» может быть опубликована на HBO Max
Режиссерскую версию киноленты «Лига справедливости» вскоре могут выпустить на экраны. По слова инсайдеров, представляющих агентство DCEU Mythic, расширенная версия супергеройского фильма должна появиться на платформе HBO Max.
Тем не менее, пока неизвестен формат данного проекта: не исключается, что будет опубликован полный 3-часовой фильм, или в вышеназванном сервисе появится подобие мини-сериала. К слову, на 20 мая режиссер Зак Снайдер анонсировал проведение совместного просмотра киноленты «Человек из стали», где, вероятно, будет опубликованы и новые данные о «Лиге справедливости». Обычная версия фильма, к слову, вызвала шквал критики: зрители отметили большое количество киноляпов, также им казалось, что в реальности было вырезано очень большое количество отснятого материала.
Зак Снайдер покинул пост режиссера примерно посередине съемочного процесса. Его заменил Джосс Уидон, который решил значительно переделать супергеройскую картину.
Тем не менее, пока неизвестен формат данного проекта: не исключается, что будет опубликован полный 3-часовой фильм, или в вышеназванном сервисе появится подобие мини-сериала. К слову, на 20 мая режиссер Зак Снайдер анонсировал проведение совместного просмотра киноленты «Человек из стали», где, вероятно, будет опубликованы и новые данные о «Лиге справедливости». Обычная версия фильма, к слову, вызвала шквал критики: зрители отметили большое количество киноляпов, также им казалось, что в реальности было вырезано очень большое количество отснятого материала.
Зак Снайдер покинул пост режиссера примерно посередине съемочного процесса. Его заменил Джосс Уидон, который решил значительно переделать супергеройскую картину.