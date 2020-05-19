Режиссерская версия фильма «Лига справедливости» может быть опубликована на HBO Max





Тем не менее, пока неизвестен формат данного проекта: не исключается, что будет опубликован полный 3-часовой фильм, или в вышеназванном сервисе появится подобие мини-сериала. К слову, на 20 мая режиссер Зак Снайдер анонсировал проведение совместного просмотра киноленты «Человек из стали», где, вероятно, будет опубликованы и новые данные о «Лиге справедливости». Обычная версия фильма, к слову, вызвала шквал критики: зрители отметили большое количество киноляпов, также им казалось, что в реальности было вырезано очень большое количество отснятого материала.Зак Снайдер покинул пост режиссера примерно посередине съемочного процесса. Его заменил Джосс Уидон, который решил значительно переделать супергеройскую картину.