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Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Российским туристам из клуба экспедиций «Дикий Север» удалось обнаружить «копию» пирамиды Хеопса. Необычную гору можно считать гигантским аналогом древнеегипетского сооружения.

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте. Группа готовилась к вертолетной заброске, составляя маршрут по фотографиям гряды со спутника. Находка расположилась возле Народо-Итьинского кряжа в Югре. По предварительным подсчетам, высота формирования составляет около 800 м, а длина граней, которые расположились во все стороны света, - более 1 км.

«Пирамида стоит на дуге от астроблемы метеорита», - сообщил глава организации «Дикий Север» Евгений Свитов. Специалист утверждает, что жители окрестных поселков пытаются обходить эту местность. Дело в том, что верховье реки Грубею считаются для них священным. Достичь пирамиды можно с помощью воздушного транспорта либо пешком, преодолев 400 км вдоль хребта. Открытие туристов заинтересовало руководителей РГО: этим летом ученые планируют посетить регион с экспедицией.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:05

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