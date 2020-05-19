В Чехии ослабление карантина привело к новой вспышке коронавируса





18 мая число зараженных COVID-19 составило 111 человек. В прошлый раз порог в 100 больных был зафиксирован 30 апреля. С марта количество инфицированных превысило 8500, а скончавшихся – 299. 85% пациентов лечатся в домашних условиях. Медики связывают новый всплеск с майскими праздниками.Министр Адам Войтех, несмотря на рост заболеваемости, считает, что Чехия преодолела «коронакризис» и вошла в период решение проблем здравоохранения и экономики. В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией властям придется пересмотреть этапы отмены карантина и масочно-перчаточного режима, передает «РИА Новости».