Доктор Марьяна Безруких назвала правила вывода детей из самоизоляции

«Подростки думают, что завтра власти снимут карантинные меры и можно будет гулять в парке или встречаться с друзьями. Важно объяснить детям, что многие ограничения надолго останутся в их жизни, то есть они смогут тусоваться и компенсировать недостаток двигательной активности», - цитирует «РГ» Безруких.





Эксперт сравнила самоизоляцию с токсическим и хроническим стрессом, продолжающим влиять на человека в течение длительного времени даже при устранении проблемы. Возвращение к нормальной жизни для многих станет таким же сложным, как и ранее введенные ограничения.Эксперт советует относиться к выходу из самоизоляции, как тесту на нестандартное мышление, гибкость и креативность. После отмены ограничений нужно продолжать следить за здоровьем и резко не приступать к серьезным нагрузкам.