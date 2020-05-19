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Доктор Марьяна Безруких назвала правила вывода детей из самоизоляции

Доктор Марьяна Безруких из ИВФ РАО назвала несколько правил по мягкому выводу детей и подростков из режима самоизоляции. Их игнорирование может стать причиной развития психологических проблем.
Доктор Марьяна Безруких назвала правила вывода детей из самоизоляции

Эксперт сравнила самоизоляцию с токсическим и хроническим стрессом, продолжающим влиять на человека в течение длительного времени даже при устранении проблемы. Возвращение к нормальной жизни для многих станет таким же сложным, как и ранее введенные ограничения.
«Подростки думают, что завтра власти снимут карантинные меры и можно будет гулять в парке или встречаться с друзьями. Важно объяснить детям, что многие ограничения надолго останутся в их жизни, то есть они смогут тусоваться и компенсировать недостаток двигательной активности», - цитирует «РГ» Безруких.

Эксперт советует относиться к выходу из самоизоляции, как тесту на нестандартное мышление, гибкость и креативность. После отмены ограничений нужно продолжать следить за здоровьем и резко не приступать к серьезным нагрузкам.

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Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:34

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