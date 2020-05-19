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Компания Mail.ru Group запустила сервис групповых звонков для всех пользователей

Компания Mail.ru Group недавно сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков, в которых могут принимать участие до 100 человек. Они будут отличаться безопасностью и высоким качеством связи.

У любого пользователя, имеющего с аккаунт Mail.ru, есть возможность создать онлайн-встречу в новом сервисе «Видеозвонки Mail.ru». Стоит отметить, для этого не нужно проходить процедуру регистрации или скачивать приложение. Для его использования необходимо перейти по ссылке. Сервис звонков объединён с веб-версией и мобильным приложением «Почта Mail.ru». Для подключения пользователей к групповому видеозвонку необходимо создать ссылку на звонок в меню «Почты» или во время написания письма. Ещё до запуска компания опросила пользователей с целью выяснить их главные потребности при работе с видеосвязью. В результате анкетирования 70% респондентов уверены, для звонков в режиме онлайн важно значение имеет качество звука, отсутствие постороннего шума и передачи голоса во время разговора.
«В сервисе обратили особое внимание на подбор лучших технических характеристик для каждого отдельного звонка. Это контролирует динамически обучаемая нейросеть и благодаря этому каждый дальнейший звонок, который будет совершен через «Почту», должен отличатся высоким качеством», - заявили представители компании. Также пользователи сообщили, что важно обеспечивать безопасность и приватность разговора. По этой причине при создании групповых звонков компания использует сложные ссылки, которые невозможно подобрать.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:19

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