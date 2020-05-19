Презентацию нового Kia Sportage перенесли на 2021 год





Выпуск Hyundai Tucson и Kia Sportage традиционно проходил с небольшим промежутком по времени. Теперь же премьеру кроссовера не следует ожидать раньше, чем в 2021 году. Причиной задержки стал пересмотр дизайнерской концепции автомобиля и уход шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке. Изначально планировалось производство двух версия кроссовера: со стандартной и удлинённой колёсной базой. Что касается Tucson, то от удлиненного кузова руководство бренда решило отказаться, чтобы не создавать конкуренции Santa Fe.Поскольку Sportage является одной из наиболее продаваемых моделей Kia - маркетинговая ошибка может тяжело отразиться на благосостоянии фирмы. Известно, что каждый год эта машина расходится тиражом в 500 тысяч экземпляров, а её обновление должно подогреть еще больший интерес со стороны покупателей в Южной Корее и Европе. Sportage также называют самым востребованным SUV в России, владельцем которого можно стать за 1,4 млн рублей.