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Презентацию нового Kia Sportage перенесли на 2021 год

Kia Sportage стал единственной моделью от Hyundai Motor Group 2020, которую анонсировали, но чье производство еще не началось. Оказалось, что презентацию нового внедорожника перенесли на 2021 год.

Выпуск Hyundai Tucson и Kia Sportage традиционно проходил с небольшим промежутком по времени. Теперь же премьеру кроссовера не следует ожидать раньше, чем в 2021 году. Причиной задержки стал пересмотр дизайнерской концепции автомобиля и уход шеф-дизайнера Hyundai Motor Group Люка Донкервольке. Изначально планировалось производство двух версия кроссовера: со стандартной и удлинённой колёсной базой. Что касается Tucson, то от удлиненного кузова руководство бренда решило отказаться, чтобы не создавать конкуренции Santa Fe.

Поскольку Sportage является одной из наиболее продаваемых моделей Kia - маркетинговая ошибка может тяжело отразиться на благосостоянии фирмы. Известно, что каждый год эта машина расходится тиражом в 500 тысяч экземпляров, а её обновление должно подогреть еще больший интерес со стороны покупателей в Южной Корее и Европе. Sportage также называют самым востребованным SUV в России, владельцем которого можно стать за 1,4 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:22

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