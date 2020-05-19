«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» появился в Steam
«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» появился в онлайн-магазине игр Steam. Поводом для релиза стало пятилетие со дня дебюта «Ведьмака 3: Дикая охота».
Разработчики CD Projekt RED продолжают совершенствовать «Гвинта». В апреле, к примеру, в игре появилась система с сюжетом, при прохождении которого геймер получает награды.
«Гвинт: Ведьмак» не работает на консолях, но доступен на ПК и девайсах, функционирующих на базе Android и iOS. В Steam ККИ поступила с коллекционными карточками, достижениями и набором 4K-ассетов. В GOG можно получить доступ к 100 уровням игры.
Ранее сообщалось, что в Half-Life: Alyx появился джедайский световой меч из «Звездных войн».
Разработчики CD Projekt RED продолжают совершенствовать «Гвинта». В апреле, к примеру, в игре появилась система с сюжетом, при прохождении которого геймер получает награды.
«Гвинт: Ведьмак» не работает на консолях, но доступен на ПК и девайсах, функционирующих на базе Android и iOS. В Steam ККИ поступила с коллекционными карточками, достижениями и набором 4K-ассетов. В GOG можно получить доступ к 100 уровням игры.
Ранее сообщалось, что в Half-Life: Alyx появился джедайский световой меч из «Звездных войн».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:57