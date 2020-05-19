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Станислав Садальский почтил память умерших во время войны в эвакуации в Алма-Ате актёров Бориса Блинова, Софьи Магарилл и Николая Черкасова-Сергеева

Отечественный актёр театра и кино, блогер Станислав Садальский на странице в Instagram опубликовал фотоколлаж с архивными снимками трёх известных артистов, умерших в годы Великой отечественной войны в эвакуации в Алма-Ате. На центральном кладбище казахской столицы покоятся звёзды советского кинематографа 1940-х годов Борис Блинов, Софья Магарилл и Николай Черкасов-Сергеев.
Станислав Садальский почтил память умерших во время войны в эвакуации в Алма-Ате актёров Бориса Блинова, Софьи Магарилл и Николая Черкасова-Сергеева

На архивных фото, обнародованных Станиславом Садальским, запечатлены три скромных памятника из розового гранита. Там похоронены актёры, при жизни добившиеся любви и признания публики. В годы войны Блинов, Магарилл и Черкасов-Сергеев вместе с киностудией были эвакуированы в тыл, а домой они так и не вернулись. Борис Блинов умер в 34-летнем возрасте от брюшного тифа, занесённого в Алма-Ату пленными немецкими солдатами. В «копилке» артиста самыми знаковыми ролями стали персонажи картин «Чапаев» и «Жди меня». В последнем фильме Борис Блинов снимался уже во время болезни – с болями и высокой температурой, а умер через считанные дни после премьерного показа, делится Садальский.

От той же болезни через месяц скончалась и Софья Магарилл, ухаживавшая в больнице за заразившимся тифом сценаристом Сергеем Ермолинским. Последний успешно выздоровел, а вот актриса не смогла победить болезнь. По прошествии ещё трёх месяцев умер актёр Николай Черкасов-Сергеев, воплотивший на экране Суворова в одноимённой картине. По словам Станислава Садальского, долгие годы за могилами советских актёров присматривал Менгай Утепбергенов, но артист скончался 4 года назад и сейчас некому возлагать к памятникам живые цветы.

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Культура / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:09

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