Станислав Садальский почтил память умерших во время войны в эвакуации в Алма-Ате актёров Бориса Блинова, Софьи Магарилл и Николая Черкасова-Сергеева





На архивных фото, обнародованных Станиславом Садальским, запечатлены три скромных памятника из розового гранита. Там похоронены актёры, при жизни добившиеся любви и признания публики. В годы войны Блинов, Магарилл и Черкасов-Сергеев вместе с киностудией были эвакуированы в тыл, а домой они так и не вернулись. Борис Блинов умер в 34-летнем возрасте от брюшного тифа, занесённого в Алма-Ату пленными немецкими солдатами. В «копилке» артиста самыми знаковыми ролями стали персонажи картин «Чапаев» и «Жди меня». В последнем фильме Борис Блинов снимался уже во время болезни – с болями и высокой температурой, а умер через считанные дни после премьерного показа, делится Садальский.От той же болезни через месяц скончалась и Софья Магарилл, ухаживавшая в больнице за заразившимся тифом сценаристом Сергеем Ермолинским. Последний успешно выздоровел, а вот актриса не смогла победить болезнь. По прошествии ещё трёх месяцев умер актёр Николай Черкасов-Сергеев, воплотивший на экране Суворова в одноимённой картине. По словам Станислава Садальского, долгие годы за могилами советских актёров присматривал Менгай Утепбергенов, но артист скончался 4 года назад и сейчас некому возлагать к памятникам живые цветы.