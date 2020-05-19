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"Все в порядке у нее": Концертный директор Сергей Горох о здоровье Надежды Бабкиной

Сергей Горох недавно прокомментировал состояние Надежды Бабкиной после госпитализации. По словам концертного директора, народная артистка чувствует себя хорошо и даже участвует в съемках.

Как сообщил Сергей Горох, Надежда Бабкина успела принять участие в создании телепрограммы, а также посетила совещание в театре. Поэтому поклонникам не нужно беспокоится о здоровье звезды. Её представитель говорит, что на данный момент певица находится на карантине и следует всем указаниям врачей для скорейшей реабилитации. «Надежда Георгиевна в рабочем состоянии. До 31-го числа мы все находимся на самоизоляции», - добавил концертный директор.

Известно, что Бабкину привезли в медучреждение 6 апреля, а выписали лишь в конце месяца. Хотя ранее специалисты подозревали наличие коронавирусной инфекции, диагноз оказался совершенно другим: у знаменитости было обнаружено двустороннее воспаление легких. Поскольку состояние переходило в тяжелое, врачам пришлось ввести исполнительницу в медикаментозную кому. Позже Бабкиной стало лучше и ее перевели в обычную палату.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:29

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