Камерофон Realme X3 Superzoom с 60-кратным зумом засветился на фото
Новый камерофон Realme X3 Superzoom, отличающийся от аналогов 60-кратным зумом, засветился на первых качественных фото. Презентация устройства состоится до конца мая. Стоимость производитель озвучит ближе к старту продаж.
Realme X3 Superzoom получил режим Starry Mode. При его активации пользователь сможет сделать невероятные фотографии звездного неба в темное время суток. Его мощная камера даст возможность снять Луну и Млечный Путь.
Superzoom с экраном на 6,6 дюйма и частотой обновления в 120 Гц функционирует при помощи однокристального процессора Snapdragon 855. Камерофон дополнен памятью на 12 и 256 ГБ, батарей на 4200 мАч, поддерживающей функцию быстрой подзарядки на 30 ВТ, основной камерой с сенсорами на 2, 8, 64 Мп.
Realme X3 Superzoom получил режим Starry Mode. При его активации пользователь сможет сделать невероятные фотографии звездного неба в темное время суток. Его мощная камера даст возможность снять Луну и Млечный Путь.
Superzoom с экраном на 6,6 дюйма и частотой обновления в 120 Гц функционирует при помощи однокристального процессора Snapdragon 855. Камерофон дополнен памятью на 12 и 256 ГБ, батарей на 4200 мАч, поддерживающей функцию быстрой подзарядки на 30 ВТ, основной камерой с сенсорами на 2, 8, 64 Мп.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:42