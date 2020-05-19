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«Так много разных мнений»: Кристина Черкасова не знает, приучать сына к пустышке или нет

Кристина Черкасова сообщила в Instagram, что получила много советов и теперь не знает, приучать сына к пустышке или нет. Супруга Андрея Черкасова сообщила, что решила еще раз обсудить эту тему с фанатами.
«Так много разных мнений»: Кристина Черкасова не знает, приучать сына к пустышке или нет

Кристина Черкасова ежедневно общается с подписчиками и спрашивает у них советы. Сегодня супруга ведущего «Дом-2» рассказала, что одни пользователи Сети говорят, что малыша надо приучать к пустышке как можно раньше и тогда спокойные ночи будут обеспечены, а также легче будет справляться с коликами и режущимися зубами. Другие настаивают, что если ребенок не хочет брать, то не нужно заставлять его это делать. Также они считают, что из-за пустышки малыш откажется от грудного вскармливания.

Сама Кристина Черкасова не знает, что ей делать. При этом экс-участница «Дом-2» сообщила, что недавно читала статьи одного детского невролога, и тот утверждает, что пустышка должна быть, так как она успокаивает малыша. Теперь Кристина Черкасова просит подписчиков поделиться собственным опытом в этом вопросе.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:12

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