Армен Джигарханян спас от алкоголизма Алексея Шевченкова

«Я работал в театре Джигарханяна с 1997 по 2010 год. В то время я пил без остановки. В какой-то момент пришло озарение, но сам побороть пагубную привычку я не мог. Армен Борисович не стал читать мне нотации, но ждал, когда я сам захочу решить проблему. Низкий поклон ему за то, что не выгнал меня с театра и верил в мои силы. Мне понадобилось для излечения четыре года, но я справился», - рассказал Шевченков.





Джигарханян, осознав, что его подопечный встал на путь исправления, старался его мотивировать и давал главные роли. Знаменитости приходилось много времени посвящать работе, поэтому к вечеру желание выпить отпадало само по себе.