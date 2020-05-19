Армен Джигарханян спас от алкоголизма Алексея Шевченкова
Алексей Шевченков стал героем передачи «Судьба человека». Актер рассказал зрителям канала «Россия 1», как Армен Джигарханян спас его от алкоголизма.
Джигарханян, осознав, что его подопечный встал на путь исправления, старался его мотивировать и давал главные роли. Знаменитости приходилось много времени посвящать работе, поэтому к вечеру желание выпить отпадало само по себе.
«Я работал в театре Джигарханяна с 1997 по 2010 год. В то время я пил без остановки. В какой-то момент пришло озарение, но сам побороть пагубную привычку я не мог. Армен Борисович не стал читать мне нотации, но ждал, когда я сам захочу решить проблему. Низкий поклон ему за то, что не выгнал меня с театра и верил в мои силы. Мне понадобилось для излечения четыре года, но я справился», - рассказал Шевченков.
Джигарханян, осознав, что его подопечный встал на путь исправления, старался его мотивировать и давал главные роли. Знаменитости приходилось много времени посвящать работе, поэтому к вечеру желание выпить отпадало само по себе.