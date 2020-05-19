В Half-Life: Alyx добавили световой меч из вселенной «Звездных войн»
В Half-Life: Alyx добавили мод для активации светового меча из вселенной «Звездных войн». Разработчики представили видео записанного геймплея в микроблоге Twitter.
15 мая в Steam добавили мастерскую для виртуальной игры Half-Life: Alyx. С помощью тестовой версии компания Valve предоставляла геймерам инструмент для модификации игры.
Начинающие разработчики не стали терять время зря и выпустили свой мод. В Lightsaber главную героиню научили ловко выполнять популярные «джедайские трюки», рассекая противников пополам световым мечом.
Ранее студия Valve объявила старт закрытому бета-тестированию Artifact 2.0. Доступ к нему получат пользователи, в марте оформившие предзаказ на игру.
15 мая в Steam добавили мастерскую для виртуальной игры Half-Life: Alyx. С помощью тестовой версии компания Valve предоставляла геймерам инструмент для модификации игры.
Начинающие разработчики не стали терять время зря и выпустили свой мод. В Lightsaber главную героиню научили ловко выполнять популярные «джедайские трюки», рассекая противников пополам световым мечом.
Ранее студия Valve объявила старт закрытому бета-тестированию Artifact 2.0. Доступ к нему получат пользователи, в марте оформившие предзаказ на игру.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:05