Ольга Рапунцель и Александра Черно поделились друг с другом впечатлениями от беременности
Ольга Рапунцель и Александра Черно поделились друг с другом впечатлениями от беременности. Также участницы «Дом-2» обсудили, на кого будет похож второй ребенок Дмитрия Дмитренко.
Ольга Рапунцель и Александра Черно никогда не были подругами. Девушки даже не раз ругались и обвиняли друг друга во лжи. Но в период беременности участницы проекта стали часто общаться. Недавно в Сети появились кадры, на которых они поделились своими впечатлениями от беременности. Александра Черно рассказала, что иногда ее будущий сын странно толкается в животе. Ольга Рапунцель объяснила своей коллеге, что, возможно, малыш просто почесал глаз. Супруга Иосифа Оганесяна спросила у Ольга Рапунцель, на которого будет похож их с Дмитрием Дмитренко ребенок.
Девушка рассказала, что на УЗИ она заметила большие глаза, и пришла к выводу, что вторая дочь будет больше похожа на нее, чем на супруга. Но Александра Черно предположила, что будущий ребенок участников «Дом-2» будет копией своей старшей сестры Василисы.
Ольга Рапунцель и Александра Черно никогда не были подругами. Девушки даже не раз ругались и обвиняли друг друга во лжи. Но в период беременности участницы проекта стали часто общаться. Недавно в Сети появились кадры, на которых они поделились своими впечатлениями от беременности. Александра Черно рассказала, что иногда ее будущий сын странно толкается в животе. Ольга Рапунцель объяснила своей коллеге, что, возможно, малыш просто почесал глаз. Супруга Иосифа Оганесяна спросила у Ольга Рапунцель, на которого будет похож их с Дмитрием Дмитренко ребенок.
Девушка рассказала, что на УЗИ она заметила большие глаза, и пришла к выводу, что вторая дочь будет больше похожа на нее, чем на супруга. Но Александра Черно предположила, что будущий ребенок участников «Дом-2» будет копией своей старшей сестры Василисы.