"Иллюзия океана": Игорь Николаев с дочерью Вероникой устроил плавание в домашнем бассейне

Игорь Николаев опубликовал видео, на котором его младшая дочь Вероника запечатлена в халате. Известный музыкант сообщает, что они направляются в сауну. В этот момент Вероника заявляет, что взяла с собой сумку и продемонстрировала, что в ней находится. После на кадрах показано, как знаменитый отец плавает в бассейне со своей дочерью. Также знаменитость похвастался фанатам, как маленькая Вероника умеет нырять и плавать под водой. В комментарии Игорь Николаев написал: "Иллюзия океана в домашних условиях или сбор в сауну — дело серьёзное".В конце своей публикации исполнитель отметил, что очень сильно соскучился по океану. Подписчики пришли в восторг от ролика Игоря Николаева. Они назвали дочь певца "самой смелой ныряльщицей на планете". Многие написали, что Вероника заметно подросла и стала еще больше похожа на звездного отца.