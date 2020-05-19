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Модернизированный BMW 5-Series дебютирует 27 мая в Корее

Среднеразмерный седан BMW 5-Series дебютирует уже через неделю в Корее вместе с моделью 6-Series Gran Turismo. Корейское подразделение немецкой компании даже поделилось соответствующим тизером в соцсети Instagram.
Модернизированный BMW 5-Series дебютирует 27 мая в Корее

Как стало известно, автомобиль получит такое же «заниженный» стиль, изменения не коснутся и радиаторной решетки, а вот новые воздухозаборники немного увеличатся в размерах. В тизер-ролике также показан процесс развития всех поколений 5-Series, а ближе к концу видео на мгновения промелькнул силуэт G30 LCI. Таким образом, новинка возвращает былые формы модели, а также получит более спортивную управляемость и чистый дизайн по сравнению с предшественником. Стандартная 530i, скорее всего, будет более мощной, равно как и M550i – сейчас они оснащены 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым турбодвигателем на 250/255 лошадиных сил и 4,4-литровым V8 мотором на 523 лошадиные силы соответственно.

На американском авторынке нынешний BMW 5-Series продается более трёх лет, а в 2018 году дебютировал и хэтчбек 6-Series Gran Turismo. Несколько месяцев назад в немецком автоконцерне сообщили, что вышеназванный хэтчбек не будет продаваться в США, но останется на рынках других стран.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:56

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