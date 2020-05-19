"Одичали совсем": Татьяна Брухунова ответила на критику хейтеров

Татьяна Брухунова часто подвергается критике из-за своей манеры одеваться. Но накануне помощница Евгения Петросяна поделилась рецептом зефира и на нее обрушился шквал насмешек и упреков в неумении готовить. Сегодня Татьяна Брухунова решила ответить хейтерам. Она написала, что такого количества упреков она не получала за всю жизнь. Помощница юмориста обратилась к недругам и отметила, что кроме неумения говорить она не может сесть за штурвал истребителя, провести операцию на сердце и много других задач ей тоже не по плечу.Также Татьяна Брухунова написала: "Неужели карантин так влияет на мозг. Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми". Помощница Евгения Петросяна напомнила, что сразу же сказала о том, что дома она не готовит и критика в ее сторону была не уместна.