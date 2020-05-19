Ксения Собчак в спортивном костюме прогулялась по улице с 3-летним сыном Платоном

Ксения Собчак решила постепенно смягчать свой режим социального дистанцирования. Общественный деятель и ранее не прекращать работать, принимая участие в различных телевизионных и интернет-проектах, однако на публике предпочитала не появляться. Но недавно она была замечена на светском мероприятии со звездами российского шоу-бизнеса. Теперь политик решила устроить прогулку с 3-летним сыном Платоном.Фотографии, опубликованные в соцсети, подтверждают, что она прошлась с наследником по поселку, где у неё находится загородный дом, а также в лесу и по прибрежной зоне реки. Некоторые поклонники отметили, что не сразу узнали ведущую, поскольку она была в капюшоне и больших солнцезащитных очках, которые скрыли половину лица. Ксения Собчак нарядила наследника в пуховик, непромокаемые брюки, вязаные перчатки, дутые сапожки и смешную шапку с ушками.