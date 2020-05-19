Полина Гагарина стала владелицей фирмы по проведению PR-мероприятий и тренингов
Популярная отечественная эстрадная исполнительница Полина Гагарина решила «разнообразить» род деятельности и занялась бизнесом. Около месяца назад певица стала владелицей фирмы, специализирующейся на проведении PR-мероприятий и тренингов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, компания Полины Гагариной уже получила официальное название, причём достаточно оригинальное – «Гагараэвент». В будущем специалисты фирмы под управлением именитой владелицы будут заниматься организацией различных мероприятий – от семинаров и раутов до тренингов и PR-проектов. В собственности певицы есть ещё одна компания, занимающаяся продвижением и продажей рекламы в соцсетях.
Ранее стало известно о расставании Полины Гагариной с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. По данным инсайдеров, пара уже несколько месяцев живёт отдельно, но ситуацию с разводом ни певица, ни её муж пока не комментируют.
Как сообщает Telegram-канал Mash, компания Полины Гагариной уже получила официальное название, причём достаточно оригинальное – «Гагараэвент». В будущем специалисты фирмы под управлением именитой владелицы будут заниматься организацией различных мероприятий – от семинаров и раутов до тренингов и PR-проектов. В собственности певицы есть ещё одна компания, занимающаяся продвижением и продажей рекламы в соцсетях.
Ранее стало известно о расставании Полины Гагариной с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым. По данным инсайдеров, пара уже несколько месяцев живёт отдельно, но ситуацию с разводом ни певица, ни её муж пока не комментируют.