Apple обменяет Android-смартфоны на скидку при покупке iPhone





Apple производит выгодный обмен только на определенные модели. Если девайс не попал в список, то пользователь может сдать его на бесплатную утилизацию, но при этом не получит денежное вознаграждение.Купертиновцы установили минимальные приемные цены. К примеру, Huawei Mate 9, P30 в базовой и топовой версии можно сдать за 28 долларов. 49 долларов получат владельцы Oppo R11 и R11s. Mi 6 оценен в 63 доллара, а Mi 8 – в 105 долларов.Apple готова выплатить компенсации и за свои старые смартфоны. Если при покупке iPhone пользователь сдаст XS Max, то производитель может оценить девайс в 527 долларов. За iPhone 6s предлагается 56 долларов.