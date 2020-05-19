Apple обменяет Android-смартфоны на скидку при покупке iPhone
Apple обменяет любые смартфоны на базе ОС Android на скидку при покупке iPhone. Условия беспрецедентной акции производитель разместил на официальном ресурсе, разработанном для рынка Китая.
Apple производит выгодный обмен только на определенные модели. Если девайс не попал в список, то пользователь может сдать его на бесплатную утилизацию, но при этом не получит денежное вознаграждение.
Купертиновцы установили минимальные приемные цены. К примеру, Huawei Mate 9, P30 в базовой и топовой версии можно сдать за 28 долларов. 49 долларов получат владельцы Oppo R11 и R11s. Mi 6 оценен в 63 доллара, а Mi 8 – в 105 долларов.
Apple готова выплатить компенсации и за свои старые смартфоны. Если при покупке iPhone пользователь сдаст XS Max, то производитель может оценить девайс в 527 долларов. За iPhone 6s предлагается 56 долларов.
Apple производит выгодный обмен только на определенные модели. Если девайс не попал в список, то пользователь может сдать его на бесплатную утилизацию, но при этом не получит денежное вознаграждение.
Купертиновцы установили минимальные приемные цены. К примеру, Huawei Mate 9, P30 в базовой и топовой версии можно сдать за 28 долларов. 49 долларов получат владельцы Oppo R11 и R11s. Mi 6 оценен в 63 доллара, а Mi 8 – в 105 долларов.
Apple готова выплатить компенсации и за свои старые смартфоны. Если при покупке iPhone пользователь сдаст XS Max, то производитель может оценить девайс в 527 долларов. За iPhone 6s предлагается 56 долларов.
Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:47