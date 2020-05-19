Похудевшая Вера Брежнева в серебристом костюме обеспокоила поклонников

Сам ролик был снят в отражении зеркала: Брежнева предстала на кадрах в интересном серебристом костюме и начала двигать бедрами в танце. В подписи к публикации знаменитость кратко отметила: «Предконцертная ностальгия». Интернет-пользователи признались, что хотели бы поскорее попасть на концерт певицы.Некоторые же поклонники обратили внимание, что исполнительница стала очень стройной. По их словам, такая худоба явно не пойдет на пользу Брежневой, поэтому ей не мешало бы набрать несколько килограммов. За считанные часы видео просмотрели почти 800 тысяч раз.