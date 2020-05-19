В Калуге семья с двумя детьми отравилась угарным газом





В одном из многоэтажных зданий Калуги недавно проводили монтаж вентиляционный трубы. Грубое нарушение правил техники безопасности привело к отравлению угарным газом супружеской пары, а также их малышей 6 и 9 лет. Согласно данным городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, мужчина пострадал от легкой степени отравления, а его дети и супруга находились в среднем и тяжелом состоянии соответственно.Впоследствии семью выписали из больницы и в настоящее время их жизни ничего не угрожает. Заместитель мэра Калуги Дмитрий Денисов заявил, что специалистам необходимо провести более тщательное расследование инцидента. По его словам, подобный случай дал понять коммунальным службам и соотечественникам, насколько важной является исправность газового оборудования. Известно, что с начала года в областном центре зарегистрировано 15 случаев отравления окисью углерода.