АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 78.94 USD 72.98
Курс валют на 19.05.2020

Елена Темникова поделилась редким архивным снимком с сестрой и матерью

Отечественная эстрадная исполнительница Елена Темникова на странице в Instagram поделилась редким снимком из семейного архива. В кадре артистка запечатлена с самыми близкими и родными людьми – матерью и сестрой.
Елена Темникова поделилась редким архивным снимком с сестрой и матерью

В соцсети Елена Темникова часто делится с подписчиками личными фото и видео, анонсирует новые выступления и программы со своим участием. При этом материалы с супругом, подрастающей дочерью и другими родственниками певица размещает крайне редко. В одной из недавних публикаций Темникова сделала исключение, поделившись архивным кадром, сделанным в 1990-е годы. На нём она запечатлена с родной сестрой и мамой посреди поля, отметив, что тогда они все вместе собирали дикую клубнику. Данным постом Елена Темникова приняла участие в челлендже, где нужно публиковать старые фото и передавать эстафету друзьям или знакомым.

В комментариях многие подписчики Темниковой пишут, что за прошедшие годы она повзрослела, но внешность осталась узнаваемой и почти не изменилась. Один из фолловеров с удивлением написал, что певице, родившейся в 1985 году, в 90-х должно быть 5-7 лет, а она выглядит подростком. В ответ Елена Темникова заметила, что ей на снимке около 13 лет и, соответственно, сделан он ближе к «нулевым» годам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина стала владелицей фирмы по проведению PR-мероприятий и…
Учёные выявили, что во время сна мозг способен блокировать информацию из внешнего…
Елена Темникова поделилась редким архивным снимком с сестрой и…
В России на программу льготного кредитования бизнеса направят 5,5 млрд…
Ксения Собчак на телешоу «Дом-2» зарабатывала в 5 раз больше…
В 2020 году в продаже появятся премиальные самокаты…
Яна Поплавская опубликовала архивное фото мамы-актрисы и любимой…
Ученые: Земное ядро может оказаться большим резервуаром, наполненным…
Беременная Анастасия Шубская на архивном видео показала стройную фигуру «100 кг тому…
"Ты очень позитивный человек": Михаил Шуфутинский поздравил шансонье Валерия Кураса с днем…
В Калуге семья с двумя детьми отравилась угарным…
Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро отмечает день…
В Норвегии хотят раскопать 1000-летний драккар…
Светлана Рожкова о болезни: «Готовлюсь к пересадке…
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу…
Эвелина Бледанс назвала причиной пристрастия к спиртному в День пионерии желание казаться «брутальной»…
Ученые: Человечество резко глупеет из-за развития высоких…
"Выдавайте мужчине по конфетке": Роза Сябитова сравнила женщин с кондитерским…
Противолодочные корабли «Муромец» и «Ейск» во время учений провел стрельбы по…
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет…
В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных…
Александр Гудков о походе в сауну с Игорем Николаевым: «До сих пор…
В ФАР заявили об отсутствии требований о пропусках и масках в…
«Нужно ещё потерпеть»: Катя Жужа устала от…
Магазин Epic Games Store начал возмещать деньги за уцененные…
Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны…
Кинологи рассказали, как избежать нападения бездомных…
Илья Яббаров: «Влад Кадони согласился стать крестным отцом моей дочери от Анастасии…
Просмотреть все новости