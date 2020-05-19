Елена Темникова поделилась редким архивным снимком с сестрой и матерью





В соцсети Елена Темникова часто делится с подписчиками личными фото и видео, анонсирует новые выступления и программы со своим участием. При этом материалы с супругом, подрастающей дочерью и другими родственниками певица размещает крайне редко. В одной из недавних публикаций Темникова сделала исключение, поделившись архивным кадром, сделанным в 1990-е годы. На нём она запечатлена с родной сестрой и мамой посреди поля, отметив, что тогда они все вместе собирали дикую клубнику. Данным постом Елена Темникова приняла участие в челлендже, где нужно публиковать старые фото и передавать эстафету друзьям или знакомым.В комментариях многие подписчики Темниковой пишут, что за прошедшие годы она повзрослела, но внешность осталась узнаваемой и почти не изменилась. Один из фолловеров с удивлением написал, что певице, родившейся в 1985 году, в 90-х должно быть 5-7 лет, а она выглядит подростком. В ответ Елена Темникова заметила, что ей на снимке около 13 лет и, соответственно, сделан он ближе к «нулевым» годам.