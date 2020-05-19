Светлана Рожкова о болезни: «Готовлюсь к пересадке печени»

«Врачи не понимают, что спровоцировало развитие тяжелого недуга. Сейчас у меня вторая стадия, но если наступит четвертая, я соглашусь на пересадку, поскольку другого варианта спасти мою жизнь не будет. Когда другой альтернативы нет, нужно использовать все шансы», - цитирует «СтарХит» Рожкову.



