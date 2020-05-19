Светлана Рожкова о болезни: «Готовлюсь к пересадке печени»
Светлана Рожкова рассказала о своей болезни. Чтобы выжить и излечиться от билиарного цирроза печени, юмористка готова пойти на пересадку органа.
Врачи отводили Рожковой всего полтора года. 55-летняя артистка не ушла в затяжную депрессию и не опустила руки, а начала бороться за свое место на Земле. Благодаря соблюдению всех требований медиков юмористке удалось взять контроль над ситуацией – аутоиммунное заболевание стало отступать. Результаты последнего УЗИ показали положительную динамику в лечении.
Ранее артистка рассказала о споре с Региной Дубовицкой, напоминающей ей «бультерьера».
Врачи отводили Рожковой всего полтора года. 55-летняя артистка не ушла в затяжную депрессию и не опустила руки, а начала бороться за свое место на Земле. Благодаря соблюдению всех требований медиков юмористке удалось взять контроль над ситуацией – аутоиммунное заболевание стало отступать. Результаты последнего УЗИ показали положительную динамику в лечении.
«Врачи не понимают, что спровоцировало развитие тяжелого недуга. Сейчас у меня вторая стадия, но если наступит четвертая, я соглашусь на пересадку, поскольку другого варианта спасти мою жизнь не будет. Когда другой альтернативы нет, нужно использовать все шансы», - цитирует «СтарХит» Рожкову.
Ранее артистка рассказала о споре с Региной Дубовицкой, напоминающей ей «бультерьера».