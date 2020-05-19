"Ты очень позитивный человек": Михаил Шуфутинский поздравил шансонье Валерия Кураса с днем рождения

Михаил Шуфутинский опубликовал фрагмент выступления с Валерием Курасом. На кадрах исполнители поют дуэтом песню под названием "Супчик из цветной капусты". В комментарии Михаил Шуфутинский поздравил своего коллегу по сцене с днем рождения. Исполнитель пожелал близкому другу отличного здоровья и больших успехов. Также знаменитость отметил, что шансонье очень позитивный человек, как в творчестве, так и в общении. В конце Михаил Шуфутинский добавил: "А сегодня это большая редкость. Пусть будут счастливы все твои близкие и любимые люди".Пользователи Сети начали поздравлять Валерия Кураса с днем рождения. Многие пожелали ему крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни и всегда оставаться позитивным. За несколько минут публикацию Михаила Шуфутинского просмотрели более 2 000 пользователей Сети.