Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей





17 лет назад человечество столкнулось с вирусом SARS. После излечение у людей выработались антитела, распознающие S-белки, помогающие коронавирусу проникать внутрь клетки-хозяина. Один из типов антител – S309 – прекрасно блокирует рекомбинантные вирусы через распознавание белка-«шипа».Ученые выяснили, что смеси антител с S309 в составе, вырабатываемые B-клетками, усиливают способность организма ликвидировать новый штамм коронавируса и предотвращать появление мутирующих вариаций с устойчивостью к приобретенным защитным свойствам. «Коктейль» из таких антител подойдет для лечения сложных пациентов и профилактики заражения в группе риска, передает Nature.