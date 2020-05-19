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Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые из Швейцарии и США, изучающие новый тип коронавируса, нашли людей, невосприимчивых к возбудителю. Оказалось, причина кроется в перекрестном иммунитете, сформировавшемся у граждан, которые в 2003 году переболели SARS.

17 лет назад человечество столкнулось с вирусом SARS. После излечение у людей выработались антитела, распознающие S-белки, помогающие коронавирусу проникать внутрь клетки-хозяина. Один из типов антител – S309 – прекрасно блокирует рекомбинантные вирусы через распознавание белка-«шипа».

Ученые выяснили, что смеси антител с S309 в составе, вырабатываемые B-клетками, усиливают способность организма ликвидировать новый штамм коронавируса и предотвращать появление мутирующих вариаций с устойчивостью к приобретенным защитным свойствам. «Коктейль» из таких антител подойдет для лечения сложных пациентов и профилактики заражения в группе риска, передает Nature.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:15

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