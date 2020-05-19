В Норвегии хотят раскопать 1000-летний драккар викингов





В 2018 году норвежским ученым удалось обнаружить древнескандинавское судно недалеко от Халдена на юге страны. Корабль оказался закопанным в землю, поэтому исследователям пришлось сканировать и изучать его с помощью георадарной съемки. По предварительной информации, 20-метровый драккар из дуба захоронили между 8 и 10 веками нашей эры. Скорее всего, это сооружение стало последним пристанищем для конунга и его супруги.Первоначально археологи проявляли осторожность в раскопках, чтобы не повредить древесину. Теперь анализы показали, что дренажная канава возле могилы способствует быстрому разрушению корабля. Поэтому экспертам нужно откопать артефакт до того, как его структура полностью сгниет. Полноценное изучение находки позволит понять эволюцию скандинавского кораблестроения и прольет свет на некоторые погребальные обычаи.