Противолодочные корабли «Муромец» и «Ейск» во время учений провел стрельбы по подлодке





Помимо этого, был выполнен комплекс спецупражнений, связанных с применением торпедного оружия. В частности, были применены учебные практические торпеды. В итоге военнослужащие успешно выполнили все нормативы, сообщили в ведомстве. Что касается эффективности применения вооружения, то оно будет оценено по результатам проверки в лаборатории.Напомним, что корабли «Муромец» и «Ейск» несут службу еще с советских времен. Их главной задачей является поиск, обнаружение, классификация и уничтожение субмарин. Они оснащены мощным вооружением, в том числе артиллерийской установкой АК-176 и зенитно-ракетным комплексом «Оса-МА».