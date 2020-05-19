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Ксения Собчак на телешоу «Дом-2» зарабатывала в 5 раз больше Бородиной

Первыми ведущими скандального реалити-шоу «Дом-2» были две Ксении – Собчак и Бородина. Если вторая на то время ещё была не известна публике, то дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга не раз становилась «объектом обсуждений», что, вероятно, отразилось на заработках. Оказалось, что Собчак получала в 5 раз большую зарплату, нежели коллега.
Ксения Собчак на телешоу «Дом-2» зарабатывала в 5 раз больше Бородиной

Проект «Дом-2» стартовал в 2004 году и Ксения Собчак появлялась на экране в роли ведущей на протяжении последующих 8 лет. Затем она решила покинуть телестройку, а в одном из интервью озвучила сумму ежемесячной зарплаты, варьировавшейся в районе 100 тысяч долларов, что в рублёвом эквиваленте на то время составляло около 3-х миллионов. В отличие от Собчак заработки Ксении Бородиной, самостоятельно делавшей карьеру на телевидении, были значительно скромнее – примерно в 5 раз меньшими.

На сегодняшний день Бородина так и остаётся ведущей шоу «Дом-2» и ещё одного схожего проекта. Собчак же делает успешную карьеру блогера и нередко «отпускает шпильки» в адрес бывшей коллеги, на что та неизменно отвечает «встречными аргументами». К примеру, журналистка иногда критикует Бородину за размещение в соцсети рекламы реплик на товары известных мировых брендов или за прощение супругу измены. Экс-коллега в ответ вспоминает об отказе дать интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» и о редком появлении блогера в роли ведущей программы «Док-ток», где чаще можно увидеть эфиры с Александром Гордоном.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:10

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